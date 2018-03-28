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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
27.03.2018
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
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Новости
28.03.2018 10:25 Мск (12:25 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В здании новосибирской школы, признанном частично аварийным, обрушилась стена
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(2005) | Фото: www.vashdom.ru

В Сузунском районе Новосибирской области в среду утром обрушилась часть внутренней перегородки в здании средней школы.
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"В населенном пункте Бобровка по адресу: 60 лет Октября, дом 66 в 08.30 мск рухнула часть внутренней кирпичной перегородки на первом этаже средней школы. Погибших и пострадавших нет", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его данным, здание школы двухэтажное, а в июне 2016 года было признано частично аварийным - под учебный процесс использовался второй этаж. Размер рухнувшей перегородки составил 2 на 3 метра. К ликвидации последствий обрушения привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

Как сообщало Накануне.RU, в начале марта в Тюмени обрушился жилой дом. Инцидент произошел после проведения демонтажных работ.

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28.03.2018 10:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:25 Екб


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В здании новосибирской школы, признанном частично аварийным, обрушилась стена
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