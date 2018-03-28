В здании новосибирской школы, признанном частично аварийным, обрушилась стена

В Сузунском районе Новосибирской области в среду утром обрушилась часть внутренней перегородки в здании средней школы.

"В населенном пункте Бобровка по адресу: 60 лет Октября, дом 66 в 08.30 мск рухнула часть внутренней кирпичной перегородки на первом этаже средней школы. Погибших и пострадавших нет", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его данным, здание школы двухэтажное, а в июне 2016 года было признано частично аварийным - под учебный процесс использовался второй этаж. Размер рухнувшей перегородки составил 2 на 3 метра. К ликвидации последствий обрушения привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

Как сообщало Накануне.RU, в начале марта в Тюмени обрушился жилой дом. Инцидент произошел после проведения демонтажных работ.