"Водоканал" Екатеринбурга наймёт коллекторов за 5 миллионов рублей

Екатеринбургский МУП "Водоканал" наймет коллекторов за 5 млн руб. Таким образом они будут взыскивать долги с юридических лиц, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Из документов, которые размещены на сайте госзакупок, известно, что с контрагентов МУП "Водоканал" будет взыскиваться дебиторская задолженность.

"В том числе пени (неустойку) по договорам на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, типовым договорам холодного водоснабжения, типовым договорам водоотведения, единым типовым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, а также услуг по взысканию с должников расходов по оплате услуг представителя в пользу принципала, услуг по взысканию долга на стадии исполнительного производства", - сообщается в документе.

Договор заключается до 30 апреля 2019 года. Заявки принимаются до 17 апреля.