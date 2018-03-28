В Зауралье осудят мужчину за истязание 12-летней дочери своей супруги

В Целинном районе будут судить 34-летнего мужчину за истязание 12-летней дочери своей жены - девочка не была ему родной.

В октябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения в своем доме злоумышленник за непослушание совершил истязание в отношении девочки, систематически причиняя ей побои и совершая иные насильственные действия, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел таким образом добиться послушания от девочки.