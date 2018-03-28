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Новости
28.03.2018 10:06 Мск (12:06 Екб)
политика | Тюменская область
Тюменская мэрия держит марку. Моор вновь возглавил Национальный рейтинг мэров
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совещание, полпредство, глава администрации Тюмени Александр Моор (2014) | Фото: Накануне.RU

Глава администрации Тюмени Александр Моор вновь занял первое место в Национальном рейтинге мэров за январь-март 2018 г. Исследование проведено проведено ЦИК "Рейтинг" в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы отмечают, что несмотря на лидерские позиции по сравнению с предыдущим исследованием увеличилось количество критических высказываний в адрес руководителя администрации.

"Зимой и в начале весны город неоднократно засыпало снегом. Часть экспертов оказались недовольными качеством уборки Тюмени, часть посчитали её вполне приемлемой. Тем более, что ситуацию, когда за неделю выпадало две месячных нормы осадков, вполне справедливо отнести к разряду аномальных. Так или иначе, не обошлось без десятибалльных пробок и прочего сезонного негатива", - говорится в пояснениях к рейтингу.

моор александр викторович глава администрации тюмени 2018(2018)|Фото: Накануне.ru

Не самой выигрышной была история с видеообращением к президенту Владимиру Путину жителей одного из тюменских районов, проживающих в аварийных условиях и уставших ждать расселения: "В ответ городские власти принялись энергично искать пути сокращения сроков ожидания (ориентировочно с 10 до 5 лет). Также мэр признал, что счета за коммунальные услуги, выставляемые данной категории горожан, являются несправедливыми, и данную ситуацию управляющей компании придётся менять. У экспертов возник закономерный вопрос, почему для реакции городских властей потребовалось обращение жителей к президенту?".

Вместе с тем, несмотря на частные неприятности, тюменская мэрия продолжала держать марку одной из лучших в России. Её высокий авторитет подтвердил визит в регион делегации Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым. В программе визита значилась встреча с Александром Моором, целью которой было ознакомление с передовым опытом организации городского хозяйства.

Тюмень никогда не выделялся скандальными из ряда вон выходящими событиями, отмечает директор Института региональной стратегии, политолог Александр Безделов.

"Мэр Тюмени Александр Моор - неплохой мэр. На мой взгляд, он со своими обязанностями справляется. Городские органы управления работают как часы. Поэтому особых претензий у населения к нему нет. Люди, можно сказать, не особо замечают его - наверное, так и должно быть. Жители региона больше ориентируются на губернатора, чем на мэра. Мэр Тюмени - это профессиональный хозяйственник, который в большинстве случаев остается за кадром. К этому располагает и его непубличная в целом должность. А поскольку мэр - это часть команды губернатора (раньше был его заместителем), то вертикаль у них работает слаженно. При этом надо отметить, именно Моор имеет определённый политический вес, чего не скажешь о многих других градоначальниках", - говорит он.

совещание, полпредство, глава администрации Тюмени Александр Моор(2014)|Фото: Накануне.RU

В рассматриваемый период были закончены масштабные работы по благоустройству нескольких километров набережной на правом берегу реки Туры. В феврале на областном уровне подняли стратегически важный для города вопрос о строительстве ещё одного моста через эту водную артерию. В ближайшие два года планируется завершить создание объездной дороги вокруг Тюмени, что позволит открыть сразу несколько новых маршрутов общественного транспорта. Близится к завершению ещё один масштабный проект: в городе будет открыт крупнейший в Западной Сибири аквапарк. Таким образом, имиджево выигрышных для мэра событий было вполне достаточно. Однако наибольший резонанс среди экспертов вызвал отказ Александра Моора от возведения 25-этажной высотки многофункционального делового центра. Благоприятный отклик на такое решение у многих экспертов сочетался с изрядной долей удивления, особенно учитывая внушительное лобби, работающее в пользу данного проекта, включающее и некоторых городских депутатов.

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28.03.2018 10:06 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
12:06 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.12.2017 10:22 Мск
Глава администрации Тюмени возглавил национальный рейтинг мэров








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Тюменская мэрия держит марку. Моор вновь возглавил Национальный рейтинг мэров
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