В МЧС выявили нецелевые расходы почти на два миллиарда рублей

Экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов отправлен в СИЗО по обвинению в нецелевом использовании более 1,7 млрд рублей бюджетных денег, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что эти средства предназначались для закупки самолетов-амфибий Бе-200, но на них была куплена другая пожарная техника. Томашов был заключен под стражу, после того как осуществлявшие за ним слежку сотрудники установили, что он виделся с людьми, через которых хотел оказать влияние на расследование своего уголовного дела.

По данным источников в силовых структурах, расследование было начато СК России в ноябре 2017 года. Поводом для его проведения были контракты МЧС по поставке самолетов-амфибий Бе-200 Таганрогским авиационным НПО имени Бериева. На эти цели выделили 1,74 млрд рублей, но новая спецтехника так и не поступила. В результате бюджетные средства были потрачены на покупку другой спецтехники - автомобилей, вертолетов Ми-8.

По словам источников "Ъ", Александр Томашов утверждает на допросах, что не имел отношения к злополучным контрактам. При этом он ссылается на то, что перенаправление денег с самолетов на вертолеты обсуждалось на коллегии МЧС, состоявшейся в феврале 2016 года, за четыре месяца до его назначения на должность.

По некоторым данным, арест Томашова связан с показаниями другого фигуранта этого дела - экс-главы финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева. Его задержали вскоре после возбуждения уголовного дела, но после дачи объяснений перевели под домашний арест.