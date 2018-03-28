ООН призвала Украину улучшить доступ жителей Донбасса к пенсиям

Помощник Верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо призвал улучшить доступ жителей Донбасса к пенсиям и обеспечить все права переселенцев на Украине. Об этом сообщает пресс-служба агентства по итогам недельного визита на Украину Окот-Оббо.

Он отметил, что условия, выдвинутые Украиной, изнурительны для людей преклонного возраста и инвалидов, поскольку, чтобы получать пенсию на Украине, необходимо зарегистрироваться в качестве внутренне перемещенного лица и регулярно проходить процедуру верификации.

"Эти люди травмированы два раза. Во-первых, они живут в условиях активного конфликта. Во-вторых, они вынуждены выполнять обременительные требования и процедуры, которые чрезвычайно затрудняют получение их законных пенсий и социальных выплат, иначе они рискуют потерять их", - сказал Джордж Окот-Оббо.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, об обязанности упростить выплату пенсий жителям Донбасса заявляли посол США на Украине Мари Йованович, а также ПАСЕ. Однако Украина так и не изменила правила начисления пенсий.