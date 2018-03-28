Наказаны трое сторонников запрещенного "ИГ", готовивших теракт в торговом центре Тюмени

Верховный суд оставил в силе приговор троим сторонникам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", готовившим теракт в одном из торговых центов Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

С ноября 2015 г. 25-летние Алим Мурзаев, Данис Аминов и Игорь Новосёлов в рамках подготовки к взрыву хранили взрывчатые вещества и устройства. Новосёлов купил и хранил без цели продажи крупную парию наркотиков. 31 августа 2016 г. на завершающей стадии подготовки теракта Новосёлова с приготовленными для взрыва средствами поражения задержали полицейские. Вскоре они же "взяли" в столице региона Аминова, за пределами Тюменской области – Мурзаева.

28 сентября 2017 г. выездная коллегия Приволжского окружного военного суда приговорила Мурзаева к 12, Аминова – к 10, Новосёлова – к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину осужденные не признали и обжаловали вердикт в Верховном суде, который оставил его без изменений. Решение вступило в силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ФСБ.