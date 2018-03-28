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Родительская общественность поддержала новые ФГОСы для школ
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книга, чтение, литература, образование (2016) | Фото: news-vendor.com

Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС) поддержала новую редакцию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которую Министерство образования и науки вынуждено было отправить на доработку из-за критики ряда экспертов. Так, более 800 "словесников" раскритиковали стандарты по литературе за перегруженность программы, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Члены родительской организации с претензиями не согласны и просят принять ФГОСы в предложенном варианте, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мы с нетерпением ждали нового образовательного стандарта, который повысил бы уровень образования наших детей, объединил бы едиными требованиями образовательное пространство страны. В настоящее время так называемая "вариативность" образовательных программ, преподавание в рамках "Примерной основной образовательной программы" приводят к тому, что уровень образования наших детей в школах остается очень низким. При этом дети часто перегружены совершенно ненужной, а порой даже вредной для них информацией, в ущерб тем необходимым знаниям, которыми должен обладать каждый ученик", - сказано в обращении АРКС министру образования и науки РФ Ольге Васильевой.

Ольга Васильева(2017)|Фото: kremlin.ru

Напомним, что в нынешних ФГОСах общего образования нет конкретики: что, когда и в какой последовательности изучать школьникам. Содержание прописано в "Примерной основной образовательной программе", которой учитель может пользоваться как конструктором, как из кубиков складывая пункты программы в собственный план обучения.

Право учителя самому составлять учебный план привело к тому, что дети каждый год изучают один и тот же фрагмент одного и того же произведения, говорится в обращении АРКС.

"Вопрос о повышении уровня образования, пересмотра его содержания, назрел давно. Мы хотим, чтобы наши дети выросли высокообразованными, думающими людьми, хорошо знающими отечественную и иностранную литературу. Именно новый федеральный стандарт, по нашему мнению, должен содержать те высокие, но необходимые требования к уровню образования наших детей, которые должна обеспечить школа. Это соответствует интересам наших детей. Сегодня именно мы – родители - являемся заказчиками образовательных услуг. Мы полностью поддерживаем новую редакцию ФГОС основного общего образования и просим принять все возможные меры для его введения в предложенном варианте", - пишут представители АРКС.

книга, чтение, литература, образование(2016)|Фото: news-vendor.com

Примечательно, что добавить конкретики во ФГОСы просили и сами учителя.

"Учителя много говорили о том, что очень сложно разрабатывать рабочую программу, когда сам стандарт не определяет конкретное содержание образования. Поэтому, несмотря на то, что есть примерные образовательные программы с более широкой детализацией, Министерство образования и науки приняло решение включить минимум содержания в сами стандарты как в нормативные документы", - рассказал заместитель президента Российской академии образования, заместитель председателя Федерального учебно-методического объединения общего образования при РАО Виктор Басюк корреспонденту проекта "Социальный навигатор"МИА "Россия Сегодня".

Отметим, что, по новым ФГОСам, детям с пятого по 11 класс придется изучить 235 произведений по литературе.

Ранее Министерство образования и науки сообщало, что предложения по доработке новой редакции стандартов будут внесены до сегодняшнего дня, 28 марта.

Другие новости по темам: фгос, ольга васильева, министерство образования, литература, школа, образовательные стандарты
28.03.2018 09:45 Мск | Москва | Анна Смирнова
11:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 12:45 Мск
"Это не запрещает педагогу углублять знания по предмету": Ольга Васильева отреагировала на критику новых ФГОСов








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Родительская общественность поддержала новые ФГОСы для школ
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