На трассе в Зауралье пьяный водитель слетел в кювет, есть пострадавшие

В Варгашинском районе нетрезвый водитель превысил скорость и слетел в кювет, машина перевернулась.

ДТП произошло 27 марта около 12.30 на 59 км дороги "Варгаши - Мостовское - Крутихинское", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

49-летний житель Белозерского района на "Форде" допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель автомобиля, а так же пассажир - 38-летний мужчина - получили травмы и были госпитализированы в больницу.