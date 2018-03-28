В Екатеринбурге возле фан-зоны во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта

В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 создадут специальный транспортный периметр, который поможет обеспечить безопасность и упорядочит доступ зрителей и транспортных средств к месту дислокации фан-зоны в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Главная площадка будет работать с 14 июня по 15 июля и станет вторым по значимости объектом ЧМ-2018 для столицы Урала после Центрального стадиона.

Для удобства болельщиков площадка в ЦПКиО будет оборудована гигантским экраном, на который будет выведена трансляция футбольных матчей.

Особое внимание при подготовке этого футбольного праздника специалисты уделяют вопросам безопасности. Внутри периметра безопасности возможно перекрытие движения транспорта по улицам Восточная (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинная до ЦПКиО). А для владельцев транспортных средств предприятий, организаций и жилых домов, расположенных внутри создаваемого вокруг фан-зоны периметра безопасности, предусмотрена специальная аккредитация.

Стоит также отметить, что для организованного подвоза болельщиков к площадке фан-зоны рядом с ЦПКиО организаторы ЧМ-2018 в Екатеринбурге оборудуют специальную остановку общественного транспорта.