"Попытку ограбления подтверждаем": в Екатеринбурге совершен налет на Сбербанк

В Уральском банке Сбербанка России прокомментировали инцидент в офисе кредитной организации на улице Титова, 22 в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались взорвать денежное хранилище. Одного из преступников удалось схватить группе быстрого реагирования, второй скрылся.

"Попытку ограбления подтверждаем. Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Напомним, похожий случай произошел в Екатеринбурге в октябре прошлого года: неизвестные злоумышленники взорвали банкомат на улице Блюхера.