МЧС обнаружило тела всех погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

Обнаружены тела всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, пропавших без вести нет. Об этом заявил замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.

"Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - цитирует его "Интерфакс".

При этом во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что по заявлениям родственников пропавшими в результате пожара в кемеровском торговом центре числятся 67 человек.

Представитель МЧС подтвердил данные о 41 погибшем в пожаре ребенке.

Как сообщалось, уже опознаны 27 погибших в "Зимней вишне".