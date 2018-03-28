Ким Чен Ын побывал в Китае с неофициальным визитом

Северокорейский лидер, председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находился с неофициальным визитом в Пекине по приглашению своего коллеги - председателя КПК Си Цзиньпина.

Информагентство "Синьхуа" передаёт, что гость из КНДР был принят в Большом зале Дома народных собраний.

В мероприятиях по встрече северокорейской делегации принимали участие также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и вице-председатель КНР Ван Цишань.

Напомним, осенью прошлого года китайский посланник Сун Тао, направленный в Пхеньян, чтобы ознакомить северокорейских товарищей с итогами 19-го съезда КПК, не смог добиться официальной встречи с Ким Чен Ыном, что породило домыслы о нарушении дипломатического протокола и едва ли не оскорблении Пекина. Впрочем, и нынешний визит Кима был неофициальным и озвучен китайской стороной только по его завершении.