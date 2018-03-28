"Сам он ее отключить не мог": отец задержанного в Кемерове охранника ТЦ рассказал, почему не сработала сигнализация

Отец охранника, предположительно отключившего сигнализацию в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове за 15 минут до того, как там начался пожар, изложил свою версию произошедшего. С родственником одного из фигурантов дела о крупном ЧП побеседовал телеканал RT.

Игорь Антюшин заявил, что пожарную сигнализацию в торговом центре отключили за неделю до трагедии – 18 марта.

"Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно, - заявил в беседе с RT отец. – Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил. Это произошло еще 18 марта. При этом сам сын отключить ее не мог, поскольку даже не знал, как это делается".

По словам Антюшина-старшего, в день пожара до задержания сына он несколько раз разговаривал с ним по телефону. Сергей рассказывал, что, когда начался пожар, он сидел за мониторами. Он увидел, что повалил дым, и побежал на четвертый этаж. Мужчина не знает, добежал он до туда или нет. При этом он отметил, что в ТЦ в тот день было еще два сотрудника ЧОПа, что "ничтожно мало" для молла такой площади, подчеркнул он.

Собеседник RT добавил, что руководство ЧОП наняло Сергею адвоката и заявило о готовности вступиться за своего сотрудника. По словам мужчины, учредитель и руководитель ЧОП "Центр защиты" сказал, что готов дать показания о том, что пожарная сигнализация не работала. "При этом мой сын оказался единственным среди своих коллег, кто поехал в СК давать показания, и в итоге был задержан правоохранителями", - добавил Антюшин.

Ранее другой обвиняемый по этому делу, Игорь Полозиненко, глава компании - разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", заявил, что система была в исправном состоянии,но ее отключили за 15 минут до пожара.

В свою очередь один из бывших коллег охранника Антюшина отмечает, что на четвертом этаже "Зимней вишни", где был эпицентр пожара, не было системы тушения огня.

"На четвертом этаже торгового центра вообще не было системы пожаротушения. Там ее и крепить некуда - сплошной металл, - рассказал RT бывший сотрудник ЧОП, попросивший не указывать его имени. - На других этажах - не уверен. Если она была, то Антюшин едва ли мог отключить ее".

Как стало известно RT, руководители ЧОП "Центр защиты" и "ФУЧО", охранявших сгоревший торговый центр, связаны с силовыми структурами. Охранные предприятия следят за безопасностью домов влиятельных бизнесменов и чиновников, живущих в элитном районе Кемерова Лесная Поляна.