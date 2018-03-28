Больше тысячи пермяков почтили память погибших на пожаре в Кемерово

Сотни пермяков почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Акция состоялась в сквере Уральских Добровольцев у Мемориала погибшим в "Хромой лошади", передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, акция собрала более 1000 человек. Официальное начало возложения цветов было намечено на 21.00, но пермяки начали собираться задолго до этого времени.

Отметим, что Пермь пережила подобную трагедию в 2009 году. Тогда в пожаре в клубе "Хромая лошадь" погибло 156 человек. Именно по этой причине для стихийной акции памяти было избрано это место.

Люди несли к мемориалу цветы, свечи и игрушки, выражали соболезнования. Некоторые плакали.

Добавим, что подобные акции прошли также в других городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пензе, Липецке, Мурманске, Иркутске, Кирове, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Казани, Красноярске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Тюмени, Самаре, Уфе, Воронеже.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека. На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. 28 марта объявлено днем траура.