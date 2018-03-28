После трагедии в Кемерово пермяки проводят собственные проверки торговых центров

Трагедия в Кемерово, где в пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" погибло больше 60 человек, запустила массовые проверки кинотеатров, торговых центров, гипермаркетов. Между тем, встревоженные пермяки начали проводить свои проверки, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, житель Перми, блогер Сергей Дорофеев решил проверить безопасность в ТЦ "Колизей Синема". Блогер проверил здание на наличие огнетушителей, запасных выходов и планов эвакуации.

По итогам проверки выяснилось, что большинство эвакуационных выходов закрыты. В случае ЧП неизвестно, получится ли оперативно их открыть. Планы эвакуации есть не на всех этажах. Лестницы слабо освещены, и в случае сильного задымления, люди, во время спуска могут серьезно пострадать.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, корреспонденту Накануне.RU сообщили, что не мониторят так называемые "народные" проверки, результатами которых пермяки делятся в соцсетях.

"За два дня нам поступило 50 обращений по вопросам безопасности в ТЦ. Если люди обращаются на сайт главного управления или по телефону доверия, на эти сообщения мы реагируем. Как можно отмониторить все социальные сети и реагировать на все сообщения там? Как вы себе это представляете? На это не хватит никаких ресурсов. Проверками должны заниматься специалисты. И в случае подозрений на какие-то нарушения необходимо обращаться к специалистам", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека. Во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что, по заявлениям родственников, пропавшими в результате пожара в кемеровском торговом центре числятся 67 человек. На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. 28 марта объявлено днем траура.