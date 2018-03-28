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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
27.03.2018
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
политика ;
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Югорчанин, зарубивший четверых земляков в Хэллоуин, получил пожизненное
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

Житель Октябрьского района отправится в колонию за то, что убил в Хэллоуин четверых земляков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
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Напомним, массовое убийство произошло в Югре в Хэллоуин 2017 г. 48-летний житель села Шеркалы в компании сожительницы приехал в Березово для обследования. 31 октября они остались на ночевку у случайной знакомой, 39-летней местной жительницы. Они и еще трое югорчан 1962, 1969 и 1998 годов рождения, выпивали и играли в карты. Мужчина поссорился с 19-летним собутыльником, поскольку тот обыграл его. Вооружившись топором, гость убил хозяйку и еще троих людей. Все четверо умерли на месте. Злоумышленник попытался скрыться, однако вскоре его "взяли".

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28.03.2018 09:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.11.2017 14:45 Мск
В Югре арестован обвиняемый в убийстве четырех человек в Хэллоуин

Ранее 01.11.2017 11:28 Мск
Югорчанин "отметил" Хэллоуин, зарубив топором четырех человек








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Югорчанин, зарубивший четверых земляков в Хэллоуин, получил пожизненное
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