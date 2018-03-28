Полиция задержала жительницу Екатеринбурга, "заминировавшую" Южный автовокзал

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о ложном минировании Южного автовокзала.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, ночью 17 марта в дежурную часть отдела полиции №12 поступил тревожный сигнал от неизвестной о, якобы, готовящемся взрыве на территории автовокзала на улице 8 Марта. К месту возможного ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы, в том числе сотрудники территориального отдела внутренних дел, специалисты-взрывотехники и спасатели.

В целях безопасности эвакуировали пассажиров и работников - всего 30 человек. При проведении осмотра помещений и прилегающей территории никаких опасных предметов и веществ обнаружено не было.

В тот же день полицейские задержали подозреваемую: ей оказалась нигде неработающая и ранее судимая за кражу 40-летняя местная жительница. Женщина призналась, что именно она совершила звонок, а сделала это из хулиганских побуждений, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в МВД, теперь, в случае установления ее вины в суде, гражданку будет ожидать ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.