"Пязок никоим образом не ускоряет процесс". В челябинском микрорайоне "Чурилово Lake City" достроили два дома

В челябинском микрорайоне "Чурилово Lake City" готовятся к сдаче еще два проблемных дома под строительными номерами 3.13 и 3.24. Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили на очередном совещании по строительству проблемных многоквартирных жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В апреле 2018 года застройщик начнет передавать квартиры владельцам. Также продолжаются строительно-монтажные работы на многоэтажке под номером 3.23, которую планируют ввести во втором квартале 2018 года.

Вице-губернатор Сергей Шаль рассказал, что дома достроены не компанией "Речелстрой", а "Западный луч".

"На сегодняшний день никаким образом так и не реализована схема договорных отношений между "Речелстроем" и "Западным лучом". И то решение, которое было принято о назначении генерального директора, к сожалению, не помогло сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Андрей Пязок никоим образом не ускоряет этот процесс. Но, тем не менее, "Западный луч" три дома достроил", - отметил он.

В 2018 году все дольщики компании "Гринфлайт" получат свои квартиры.

Также на совещании обсудили ситуацию в микрорайоне "Яркая жизнь". По словам застройщика Григория Чурбакова, на завершение строительства дома №8 найден инвестор, на объекте возобновляются работы. Как отметил Сергей Шаль, также есть предварительное решение по дому под номером три – появился потенциальный инвестор.

Напомним, на этой неделе дольщики микрорайона "Чурилово LakeCity" провели серию одиночных пикетов, в которых потребовали от арестованного владельца строительной компании "Речелстрой" Андрея Пязока не мешать строительству домов.