В Екатеринбурге сотрудник Ростехнадзора отправится под суд за взятку в полмиллиона

В Екатеринбурге перед судом предстанет главный государственный инспектор Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора, который обвиняется во взятке в 500 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело направлено в Верх-Исетский суд.

По версии следствия, в декабре 2017 года сотрудник Ростехнадзора получил взятку в размере 250 тыс. руб., это была лишь часть всей суммы - 500 тыс. руб. Он получил деньги за то, что не указал выявленные в ходе проверки нарушения объектов газораспределительной и газопотребительной системы объектов агрофирмы.

Обвиняемый установил, что на агрофирме отсутствуют акты приемки законченных строительством объектов газораспределительной и газопотребительной системы, отсутствует ввод в эксплуатацию в установленном порядке и приемка законченных строительством указанных объектов газораспределительной и газопотребительной системы.

Он должен был указать на эти нарушения в акте проверки и в предписании об устранении нарушений.

Однако мужчина сообщил, что готов "закрыть глаза" на нарушения, если бизнесмен передаст ему 500 тыс. руб. При этом часть денег - 250 тыс. руб. представитель юридического лица должен был передать в указанном им месте, но он обратился в УФСБ России по региону, и передача денег происходила под контролем правоохранительных органов.

Сотруднику Ростехнадзора грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.