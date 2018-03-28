"Нафтогаз" недоволен решением Германии по "Северному потоку-2"

Украинская компания "Нафтогаз" осудила одобрение Германией второй нитки газопровода "Северный поток-2". Как передаёт информагентство Infox, получение "Газпромом" от ФРГ всех необходимых разрешений для строительства нового трубопровода в "Нафтогазе" назвали неприятным, но прогнозируемым. Кроме того, в украинской корпорации посчитали, что "реформа газового рынка" станет лучшей защитой для Украины и её союзников, но не уточнили, что именно понимается под этой реформой.