"Нафтогаз" недоволен решением Германии по "Северному потоку-2"

Украинская компания "Нафтогаз" осудила одобрение Германией второй нитки газопровода "Северный поток-2". Как передаёт информагентство Infox, получение "Газпромом" от ФРГ всех необходимых разрешений для строительства нового трубопровода в "Нафтогазе" назвали неприятным, но прогнозируемым. Кроме того, в украинской корпорации посчитали, что "реформа газового рынка" станет лучшей защитой для Украины и её союзников, но не уточнили, что именно понимается под этой реформой.
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Как сообщало Накануне.RU, "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.