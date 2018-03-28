На Южном Урале двое мужчин задержаны за незаконную вырубку леса

На Южном Урале "черные лесорубы" незаконно спилили 22 березы.

Полицейские выехали на место по вызову местных жителей - инцидент произошел в Копейске, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте правоохранители застали двух мужчин 46 и 54 лет, которые хотели распилить уже срубленные деревья. Никаких разрешений у лесорубов при себе не оказалось.

Причиненный ущерб от действий злоумышленников составил 240 тыс. рублей.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.