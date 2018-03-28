Науэрт назвала Россию "чудовищем из морских глубин"

Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в копировании методов нацистской пропаганды. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

27 марта регулярном брифинге журналист спросил официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

"Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран", - сказала Науэрт.

Корреспондент агентства Associated Press переспросил, правильно ли он понял пассаж про конечности, и Науэрт повторила свое высказывание, добавив, что "Россия - чудовище из морских глубин".

Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, "оседлавший" земной шар, и надписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 марта 2018 г.

Картинка дополняется подписью "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента".

Ранее США решили выслать в связи с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 60 российских дипломатов. В частности, высылке подлежат 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.