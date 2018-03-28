Прокуратура начала внеплановую проверку тюменских ТРЦ, гипермаркетов и рынков

После кемеровской трагедии началась внеплановая проверка торгово-развлекательных центров, гипермаркетов и рынков Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего в регионе более 20 ТРЦ. Проверят также детские досуговые организации, объекты культуры и спорта, гипермаркеты, рынки, другие места массового пребывания людей. Надзор будут вести не только следователи.

"В течение ближайших 10 дней на территории юга Тюменской области будет проверено порядка 100 объектов: торговые и торгово-развлекательные центры, детские сады, учебные заведения и другие места с массовым пребыванием людей", - цитирует пресс-служба областных спасателей слова замначальника регионального управления МЧС Сергея Зиневича.

Напомним, сегодня в столице Кузбасса начали хоронить погибших в "Зимней вишне".