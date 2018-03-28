Центробанк намерен взыскать убытки от санации с собственников проблемных банков

Банк России совместно с Минфином подготовил поправки в закон "О банкротстве", которые позволят взыскивать с бывших собственников санируемых банков упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление кредитных организаций.

Величина убытков будет определяться исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора, пишут "Ведомости".

При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, объяснил зампред ЦБ Василий Поздышев. После введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших банк, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, следует из его слов.

Фонд консолидации ЦБ санировал "ФК Открытие", Бинбанк, "Рост банк" и Промсвязьбанк. На докапитализацию "ФК Открытие" ЦБ направил 456,2 млрд руб., и вплоть до конца декабря у банка было 710 млрд руб. ликвидности от ЦБ. По вложению в капитал регулятор мог бы предъявить убытки примерно на 752 млрд руб., а по предоставленной ликвидности – примерно на 11,7 млрд руб. "Промсвязьбанк" прямых вливаний в капитал от ЦБ не получал, но привлекал финансирование на 330 млрд руб., убыток ЦБ мог бы составить около 3,5 млрд руб. У "Бинбанка" ликвидность ЦБ на 415 млрд руб., а также 56,9 млрд руб. средств в капитале – потери ЦБ могли бы составить 5,4 млрд и 82,5 млрд руб.