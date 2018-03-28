Черчесов: Если бы в соперниках была не Франция, матч мог бы сложиться по-другому

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги контрольного матча с командой Франции.

Напомним, встреча прошла во вторник в Санкт-Петербурге и завершилась поражением россиян со счетом 1:3.

"Есть качество и зрелищность игры, а есть результат. После матча с Аргентиной нас много критиковали за отсутствие атакующей игры. С бразильцами в первом тайме мы действовали от обороны, а во втором решили больше атаковать, в результате чего пропустили много мячей. С одной стороны, хочется играть красиво, с другой – результат тоже важен. Нам скоро предстоят встречи с соперниками совсем другого уровня. Если бы сегодня в соперниках была не Франция, матч мог бы сложиться по-другому", - приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.

Он отметил и некоторые, по его мнению, положительные моменты.

"Если сравнивать сегодняшнюю встречу с матчем против Бразилии, то сегодня мне больше понравился переход из обороны в атаку. В определенных моментах мы лучше держали мяч, игроки лучше открывались. Также могу отметить то, что в первом тайме мы на какое-то время потеряли инициативу, потом удалось ее вернуть", - добавил Станислав Черчесов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно главный тренер сборной России ответил на вопрос, почему в национальную команду не приглашается полузащитник Андрей Аршавин.