В Кургане серийному педофилу грозит до 20 лет тюремного заключения

В Кургане в суд направлено дело серийного педофила, которого обвиняют в совершении 20 преступлений.

С 2007 по 2012 годы мужчина неоднократно совершал в отношении малолетних потерпевших развратные и насильственные действия сексуального характера, а также в целях распространения изготовил материалы порнографического характера с участием детей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений злоумышленнику может быть назначено наказание свыше 20 лет лишения свободы.