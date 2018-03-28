В Югре началась служебная проверка силовиков, курировавших торговлю контрафактным алкоголем

Началась служебная проверка силовиков, попавшихся на покровительстве торговле контрафактным алкоголем в ХМАО, передает корреспондент Накануне.RU.

Ее инициировал начальник регионального полицейского главка. Если вина его подчиненных будет доказана, их уволят, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Напомним, по версии следствия, начальник Нефтеюганского городского отдела полиции и глава отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ, организации применения административного законодательства окружного управления МВД, предположительно, брали взятки в 2016-17 гг. Притом не только деньгами, но и имуществом и услугами. В их кабинетах и квартирах прошли обыски.