В Кемерово прощаются с жертвами пожара в "Зимней вишне"

В Кемерове начались прощания с погибшими на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает РИА Новости.

Первыми родные и близкие простились с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут кремированы.

Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день. Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах - Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 - брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

Первый вице-губернатор региона Владимир Чернов пообещал, что правительство области покроет все финансовые расходы на траурные церемонии, запланированные по всему городу, а также в поселке Трещевский.

Сегодня, в день всероссийского траура, на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" и в других районах Кемерово с утра проходят памятные мероприятия, сообщает городская администрация.

Так, в 12.00 (8.00 мск) на мемориале у ТЦ "Зимняя вишня" состоится памятное мероприятие, посвященное погибшим детям.

Во вторник памятные акции прошли в нескольких городах России, в том числе в Москве, Петербурге, Екатеринбурге.