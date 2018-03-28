В Екатеринбурге проходит первая репетиция парада Победы

В Екатеринбурге сегодня проходит первая репетиция предстоящего парада в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня с с 9.00 и до 13.00 будут отработаны слаженные действия боевой техники в микрорайоне Вторчермет. В это время будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Местные жители сообщают, что перекрывать дороги начали заранее, из-за чего сегодня некоторые жители блокированного района опоздали на работу.

Согласно проекту постановления администрации города Екатеринбурга, во время репетиций парада военнослужащие будут отрабатывать движение на следующих участках: по улице Новосибирской (от улицы Палисадной до улицы Окружной), по улице Зенитчиков (от улицы Палисадной до улицы Братской), а также - по улицам Патриса Лумумбы (от улицы Братской до улицы Военной) и Эскадронной (от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй).

Следующие репетиции пройдут 4,11,18 и 24 апреля. 27 апреля, а также 2 и 4 мая пройдут полномасштабные ночные репетиции всех участников предстоящего в Екатеринбурге парада Победы.

Напомним, что традиционно в параде Победы в столице Урала принимают участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона.