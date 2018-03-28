СК проводит проверку по ситуации с дебоширом на рейсе Екатеринбург – Анталия

Следственный комитет РФ проведет проверку по информации о том, что неизвестный мужчина устроил дебош на борту самолета, следовавшего по рейсу Екатеринбург – Анталия.
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По предварительным данным, пьяный мужчина нарушал общественный порядок.
Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, следственные органы Уральского следственного управления на транспорте уже начали проверку по информации, распространенной в СМИ, о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.