Облсуд отменил приговор екатеринбуржцам, пытавшимся сбыть килограммовый изумруд

Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор по делу о незаконном обороте драгоценных камней. Оно возвращено в прокуратуру.

Напомним, в январе 2018 года два жителя Екатеринбурга были осуждены Кировским районным судом к 2 и 2,5 годам колонии общего режима за незаконную продажу изумруда весом 1 килограмм 226 граммов.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор был обжалован стороной защиты. По итогам апелляционного рассмотрения дела облсуд отменил приговор и вернул дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Мера пресечения подсудимым изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Напомним, 27 сентября 2016 года один из них привез изумруд в кафе на проспекте Ленина. Подъехав туда, он передал камень своему подельнику, который направился в VIP-зал, где его ждал потенциальный покупатель, которым был оперативник. В результате продавцы были задержаны.