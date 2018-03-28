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26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 23


Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
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Новости
28.03.2018 07:58 Мск (09:58 Екб)
экономика | В России | Украина
"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о разрыве контрактов
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вентиль, газ, (2015) | Фото:petardoff.ru

Компании "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, встреча состоялась на прошлой неделе.
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"Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", — приводит слова Медведева "Интерфакс". Также до конца марта "Газпром" намерен подать апелляцию на решение арбитража Стокгольма о выплате российской компанией компенсации в $2,56 млрд "Нафтогазу".

Как сообщало Накануне.RU, процедуру расторжения контрактов инициировала российская компания.

Другие новости по темам: Газпром, Нафтогапз, разрыв газовых контрактов, Александр Медведев
28.03.2018 07:58 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:58 Екб


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"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о разрыве контрактов
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