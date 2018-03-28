"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о разрыве контрактов

Компании "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, встреча состоялась на прошлой неделе.

"Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", — приводит слова Медведева "Интерфакс". Также до конца марта "Газпром" намерен подать апелляцию на решение арбитража Стокгольма о выплате российской компанией компенсации в $2,56 млрд "Нафтогазу".

Как сообщало Накануне.RU, процедуру расторжения контрактов инициировала российская компания.