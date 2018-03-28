Будили два часа. В Кургане пьяный должник заснул на приеме у судебного пристава

В Кургане местный житель уснул на приеме у судебного пристава, работникам службы потребовалось два часа, чтобы его разбудить.

Гражданина, который находился в пьяном виде, доставили в службу рано утром в принудительном порядке, повод - долг по алиментам в размере более 300 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Судебные приставы рассказали, что ранее у мужчины была семья и свой бизнес, связанный с производством кондитерских изделий. Но в один момент он запил - потерял семью и работу, сейчас занимается сбором бутылок и по-прежнему выпивает.

"За злостное уклонение от уплаты алиментов должник уже привлекался к уголовной ответственности, но никаких выводов для себя не сделал. Чтобы в очередной раз попытаться повлиять на должника, судебные приставы принудительно доставили его в службу. Пока сотрудница ведомства готовила необходимые документы, он решил время даром не терять - тут же в кабинете улегся на пол и заснул. Да так крепко, что судебным приставам понадобилось почти два часа, чтобы привести его в чувство", - рассказали в ведомстве.

Сейчас в отношении должника в очередной раз было возбуждено уголовное дело, а значит теперь ему может грозить реальное лишение свободы.