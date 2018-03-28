"Калашников" покупает у "Ростеха" 60% акций разработчика "Бурана"

Концерн "Калашников" выкупит у "Ростеха" акции НПО "Молния", участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран".

Речь идет о покупке 60% акций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Сумма сделки пока не раскрывается. В "Ростехе" подтвердили факт продажи концерну пакета акций НПО и заявили, что выполнили задачу по недопущению банкротства "Молнии", поставленную Владимиром Путиным. Для этого "Ростех" провел мероприятия, направленные на заключение мирового соглашения с кредиторами.

НПО "Молния" было создано 26 февраля 1976 г. в качестве головного предприятия Министерства авиационной промышленности СССР по созданию многоразового космического корабля "Буран" (корабль совершил единственный космический полет). Долгое время предприятие перебивалось случайными заказами, но удержаться на плаву не смогло: в отношении "Молнии"началась процедура банкротства. После вхождения предприятия в структуру "Ростех" процедура была приостановлена.