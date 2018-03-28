Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в "Зимней вишне"

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по области.

По данным ведомства, принято решение о сокращении группировки сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России направлен в пункт постоянной дислокации. Дальнейшие запланированные мероприятия осуществляют бойцы отрядов федеральной противопожарной службы Кемеровской области, а также горноспасательные подразделения.

В областном главке МЧС уточнили, что завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных возгораний. Окончена зачистка этажей от строительного мусор - вывезено более полутора тысяч кубических метров. Поэтапно начинается разбор строения. В числе техники, которая привлекается для осуществления аварийных работ, имеется специализированная лаборатория "Струна". Она позволит сделать комплексную диагностику здания. С ее использованием вчера уже были проведены первые обследования.

По словам руководства МЧС России, первостепенной задачей сейчас является оказание помощи и поддержки семьям погибших и пострадавших. Психологи МЧС России и других оперативных служб работают в круглосуточном режиме.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека. На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. 28 марта объявлен днем траура.