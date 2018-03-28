В Челябинской области алкомаркетам "Красное и белое" запретят продавать сигареты

На Южном Урале магазинам "Красное и белое" могут запретить продавать сигареты. На компанию в УФАС пожаловалось ООО "Альбион-2002", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

По законодательству запрещено продавать сигареты на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Компания из Нижнего Новгорода, которая также занимается реализацией алкогольной продукции под брендом "Бристоль", представила в УФАС копии кассовых чеков, свидетельствующих о реализации в более 170 торговых объектах "Красное и Белое" табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг. Установлено, что деятельность в данных магазинах осуществляют 23 хозяйствующих субъекта.

В связи с этим антимонопольная служба готовит предупреждения в адрес 23 хозяйствующих субъектов о прекращении реализации табачной продукции с нарушением требований закона.