После трагедии в Кемерово на Ямале начнутся тренировки по эвакуации людей из общественных мест

Профилактическая работа по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей будет усилена, такое решение было принято на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоялось 27 марта. Его в режиме видеоконференцсвязи провела вице-губернатор автономного округа Ирина Соколова. Участниками заседания стали представители региональных структур федеральных органов власти, члены правительства ЯНАО, руководители профильных департаментов, главы муниципальных образований, представители общественных объединений.

Заседание комиссии началось с минуты молчания в память жертв трагедии в Кемерово. Ирина Соколова отметила, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" - это огромная трагедия в масштабах всей страны.

Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по автономному округу Дмитрий Александров доложил, что комплексная проверка объектов массового пребывания людей – торгово-развлекательных комплексов, МФЦ, иных объектов социального назначения на соответствие правилам пожарной безопасности стартует с 28 марта. Кроме того, ямальцы могут сообщать о нарушениях по телефону.

В своем выступлении заместитель прокурора ЯНАО Владимир Мартынов сообщил, что проведение всех проверочных мероприятий находится под контролем прокуратуры автономного округа.

По итогам совещания, руководителям исполнительных органов власти округа в срок до 2 апреля поручено провести анализ выполнения предписаний, выданных органами федерального государственного пожарного надзора, на подведомственных объектах с массовым пребываниям людей. До 6 апреля организовать проведение дополнительных тренировок по безопасной эвакуации людей при пожаре.

Главному управлению МЧС РФ по ЯНАО совместно с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО до 27 апреля рекомендовано организовать профилактические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей, а также запланировать отработку документации по тушению пожаров силами дежурных караулов пожарно-спасательных подразделений.

Главам муниципалитетов рекомендовано провести подобный комплекс мероприятий, а также проверить работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях городских округов, городских и сельских поселений, обеспечив к ним свободный проезд.

Особое внимание главам поручено обратить на соответствие объектов проектной документации, на выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, на работоспособность систем автоматического обнаружения пожаров и оповещения людей, на готовность к применению первичных средств пожаротушения и состояние эвакуационных выходов из зданий, на готовность персонала организаций к действиям в случае возникновения пожаров. Срок – до 17 апреля. В связи с весенними школьными каникулами срок проведения дополнительных тренировок по безопасной эвакуации детей из школ решено перенести на 10 апреля.

Участники совещания приняли решение о необходимости проводить все проверочные мероприятия по соблюдению требований противопожарной безопасности на объектах массового пребывания людей с привлечением представителей общественности.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека. На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. 28 марта объявлен днем траура.