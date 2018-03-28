На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись "Рено" и "КамАЗ", погибли двое

Два человека погибли на трассе Пермь – Екатеринбург, передает корреспондент Накануне.RU.

В 8.50 27 марта в сторону столицы Урала ехал "Рено логан". Его 40-летняя водитель на 51 км дороги выехала на "встречку", где столкнулась с "КамАЗом".

Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте. Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.