Губернатор Ямала улетел на встречу к федеральному министру. Речь пойдет о Северном широтном ходе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин улетел в Москву для участия в работе итоговой коллегии министерства транспорта России. В планах главы арктического региона - личная встреча с руководителем Минтранса Максимом Соколовым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Ямала.

Ожидается, что на совещании выступит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Участники коллегии заслушают результаты профильной деятельности за 2017 г., обсудят задачи на 2018 г. и плановый период до 2020 г. Планируется участие помощника президента РФ Игоря Левитина, председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрия Мезенцева, генерального директора – председателя правления РЖД Олега Белозёрова.

Также в среду в министерстве транспорта РФ состоится рабочее совещание министра Максима Соколова и губернатора Ямала Дмитрий Кобылкина по вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры арктического региона. Речь пойдет об этапах реализации проекта Северный широтный ход, реновации речного и воздушного флота, аэропортовой сети. От автономного округа в совещании также примут участие первый заместитель главы региона Алексей Ситников и заместитель губернатора округа Дмитрий Артюхов.

Кроме этого, на 28 марта у губернатора автономного округа намечены рабочие встречи с руководителями компаний ТЭК.