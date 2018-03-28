После пожара в Кемерово опознаны тела 27 человек

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово опознаны тела 27 человек. Об этом на совещании в оперативном штабе сообщил начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", - приводит слова Мамонтова РИА Новости.

25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека.

Как сообщало Накануне.RU, вчера на месте трагедии побывал президент РФ Владимир Путин. В тот же день он подписал указ об объявлении общенационального траура 28 марта.