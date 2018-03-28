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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 22


Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
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Новости
28.03.2018 06:49 Мск (08:49 Екб)
политика | В России
Госдума готовится к отчету Медведева
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Дмитрий Медведев, Госдума (2013) | Фото:

Премьер-министр Дмитрий Медведев примет сегодня депутатов от фракции ЛДПР в связи с отчетом правительства о своей работе в 2017 году - он выступит с ним в Госдуме 11 апреля.
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До этого глава правительства встретится с представителями всех думских фракций. В прошлом году премьер встречался только с лидерами фракций. Впервые от каждой фракции, кроме "Единой России", к премьеру придет группа депутатов. С депутатами своей партии Медведев встретится на заседании фракции 6 апреля, когда единороссы будут обсуждать законопроекты, которые потребуются для выполнения последнего послания президента. Обсуждение пойдет по трем секциям: развитие экономики, социальная политика, инфраструктурные проекты. В работе секций примут участие представители соответствующих министерств.

Трем фракциям так называемой думской оппозиции правительство предложило конкретные темы для обсуждения с премьером. КПРФ — проблемы сельского хозяйства, "Справедливой России" — проблемы ЖКХ. "Мы обозначили тему демографии", — сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. При этом депутаты уверены, что разговор с премьером не ограничится этими темами. Каждая фракция передала в правительство вопросы, но ответить на все премьер в ходе отчета может не успеть.

В прошлые годы Госдума направляла в правительство 20 вопросов — по пять от фракции. "В этом году мы не стали ограничивать количество и направили в правительство все вопросы, которые подготовили фракции"— пояснила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, представляющая "Единую Россию". Правительство получило пакет из 69 вопросов. У фракции ЛДПР их 14. Членов ЛДПР, помимо демографии, интересует, к примеру, "каким образом согласуются с программой развития авиастроительной промышленности" поставки 450 самолетов "американской компании "Боинг""; "какие меры принимаются для масштабного строительства дорог"; как "предполагается обеспечить опережающий рост производительности труда".

У КПРФ 18 вопросов. Они хотят узнать, "не намерено ли правительство отказаться от услуг иностранных торговых сетей", которым "принадлежат 82% предприятий торговли"; стоит ли выйти из ВТО и "какие реальные меры готово принять правительство, чтобы они способствовали развитию малого бизнеса".

Меньше всех вопросов у "Справедливой России" — 13. Справороссы интересуются, как правительство намерено решить «проблемы жилья для детей сирот» и не планирует ли "оэтапное сокращение финансирования профессионального спорта и увеличение финансирования массового спорта".

Несмотря на то, что лидер партии власти возглавляет правительство, больше всего вопросов к нему накопилось у "диной России" (24). Единороссов интересуют проблема подготовки кадров "для обеспечения цифровой экономики", вопрос привлечения "молодых специалистов для работы в сельской местности", а также "поддержит ли правительство предложение "Единой России" по ликвидации железнодорожных переездов, пересекающих автомобильные дороги", пишет газета "Коммерсант".

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28.03.2018 06:49 Мск | Денис Линов
08:49 Екб


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Госдума готовится к отчету Медведева
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