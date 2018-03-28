Госдума готовится к отчету Медведева

Премьер-министр Дмитрий Медведев примет сегодня депутатов от фракции ЛДПР в связи с отчетом правительства о своей работе в 2017 году - он выступит с ним в Госдуме 11 апреля.

До этого глава правительства встретится с представителями всех думских фракций. В прошлом году премьер встречался только с лидерами фракций. Впервые от каждой фракции, кроме "Единой России", к премьеру придет группа депутатов. С депутатами своей партии Медведев встретится на заседании фракции 6 апреля, когда единороссы будут обсуждать законопроекты, которые потребуются для выполнения последнего послания президента. Обсуждение пойдет по трем секциям: развитие экономики, социальная политика, инфраструктурные проекты. В работе секций примут участие представители соответствующих министерств.

Трем фракциям так называемой думской оппозиции правительство предложило конкретные темы для обсуждения с премьером. КПРФ — проблемы сельского хозяйства, "Справедливой России" — проблемы ЖКХ. "Мы обозначили тему демографии", — сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. При этом депутаты уверены, что разговор с премьером не ограничится этими темами. Каждая фракция передала в правительство вопросы, но ответить на все премьер в ходе отчета может не успеть.

В прошлые годы Госдума направляла в правительство 20 вопросов — по пять от фракции. "В этом году мы не стали ограничивать количество и направили в правительство все вопросы, которые подготовили фракции"— пояснила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, представляющая "Единую Россию". Правительство получило пакет из 69 вопросов. У фракции ЛДПР их 14. Членов ЛДПР, помимо демографии, интересует, к примеру, "каким образом согласуются с программой развития авиастроительной промышленности" поставки 450 самолетов "американской компании "Боинг""; "какие меры принимаются для масштабного строительства дорог"; как "предполагается обеспечить опережающий рост производительности труда".

У КПРФ 18 вопросов. Они хотят узнать, "не намерено ли правительство отказаться от услуг иностранных торговых сетей", которым "принадлежат 82% предприятий торговли"; стоит ли выйти из ВТО и "какие реальные меры готово принять правительство, чтобы они способствовали развитию малого бизнеса".

Меньше всех вопросов у "Справедливой России" — 13. Справороссы интересуются, как правительство намерено решить «проблемы жилья для детей сирот» и не планирует ли "оэтапное сокращение финансирования профессионального спорта и увеличение финансирования массового спорта".

Несмотря на то, что лидер партии власти возглавляет правительство, больше всего вопросов к нему накопилось у "диной России" (24). Единороссов интересуют проблема подготовки кадров "для обеспечения цифровой экономики", вопрос привлечения "молодых специалистов для работы в сельской местности", а также "поддержит ли правительство предложение "Единой России" по ликвидации железнодорожных переездов, пересекающих автомобильные дороги", пишет газета "Коммерсант".