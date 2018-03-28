В Свердловской области вынесли приговор по делу об убийстве пенсионера 10-летней давности

В Ивделе вынесли приговор двоим местным жителям 1973 и 1977 годов рождения.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, один из них признан виновным в убийстве, другой - в грабеже.

Как выяснилось в суде, в сентябре 2007 года трое злоумышленников (уголовное дело в отношении одного из них выделено судом в отдельное производство в связи с наличием заболевания, препятствующего участию подсудимого в судебных заседаниях) пришли к квартире дома по улице 60 лет ВЛКСМ в городе Ивдель, где проживал 68-летний мужчина. В дверь квартиры постучал обвиняемый 1974 года рождения, который был знаком с хозяином квартиры.

Злоумышленник, ранее бравший у потерпевшего деньги в долг, сообщил пенсионеру, что принёс наличные. Когда потерпевший открыл дверь, двое подельников обвиняемого ворвались в жилище и стали избивать хозяина, требуя сказать, где у него хранятся деньги. Мужчина сообщил им место хранения денежных средств. Злоумышленники похитили у пострадавшего 30 тыс. руб.

После нападения один из обвиняемых 1973 года рождения убил потерпевшего, задушив хозяина жилища электрическим проводом.

Всех злоумышленников удалось установить и задержать в период с октября 2016 по апрель 2017 годов. Приговором Ивдельского городского суда один из подсудимых, который был признан виновным в убийстве и грабеже, приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй подсудимый признан виновным в грабеже, но освобождён от назначенного наказания в виде 4 лет лишения свободы в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.