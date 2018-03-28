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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 22


Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
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В Свердловской области вынесли приговор по делу об убийстве пенсионера 10-летней давности
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Ивделе вынесли приговор двоим местным жителям 1973 и 1977 годов рождения.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, один из них признан виновным в убийстве, другой - в грабеже.

Как выяснилось в суде, в сентябре 2007 года трое злоумышленников (уголовное дело в отношении одного из них выделено судом в отдельное производство в связи с наличием заболевания, препятствующего участию подсудимого в судебных заседаниях) пришли к квартире дома по улице 60 лет ВЛКСМ в городе Ивдель, где проживал 68-летний мужчина. В дверь квартиры постучал обвиняемый 1974 года рождения, который был знаком с хозяином квартиры.

Злоумышленник, ранее бравший у потерпевшего деньги в долг, сообщил пенсионеру, что принёс наличные. Когда потерпевший открыл дверь, двое подельников обвиняемого ворвались в жилище и стали избивать хозяина, требуя сказать, где у него хранятся деньги. Мужчина сообщил им место хранения денежных средств. Злоумышленники похитили у пострадавшего 30 тыс. руб.

После нападения один из обвиняемых 1973 года рождения убил потерпевшего, задушив хозяина жилища электрическим проводом.

Всех злоумышленников удалось установить и задержать в период с октября 2016 по апрель 2017 годов. Приговором Ивдельского городского суда один из подсудимых, который был признан виновным в убийстве и грабеже, приговорён к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй подсудимый признан виновным в грабеже, но освобождён от назначенного наказания в виде 4 лет лишения свободы в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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28.03.2018 05:13 Мск | Денис Линов
07:13 Екб


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В Свердловской области вынесли приговор по делу об убийстве пенсионера 10-летней давности
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