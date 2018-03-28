Москва назначит временного поверенного при НАТО

В СМИ появилась информация о том, что новый постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе (НАТО) в ближайшее время назначен не будет, поэтому представлять Россию в НАТО будет временный поверенный.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и Совете Федерации, причиной тому является неготовность альянса "к нормальному диалогу" с Москвой.

"Назначение постпреда в подобных условиях стало бы растратой кадров", — заявил изданию высокопоставленный собеседник, который также уточнил.

Информация о том, что РФ в НАТО будет представлять временный поверенный, подтвердили также два парламентских источника.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин освободил от должности постпреда РФ при Североатлантическом альянсе Александра Грушко, который занимал эту должность с 2012 года, и назначил его на пост замминистра иностранных дел РФ.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о прекращении военного сотрудничества НАТО с Москвой.