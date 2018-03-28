День траура по погибшим в Кемерове начался в России

Сегодня, 28 марта, в России начался день траура по погибшим в Кемерове.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня". Погибли 64 человека.

Как сообщало Накануне.RU, вчера на место трагедии приехал президент РФ Владимир Путин. В тот же день он подписал указ об объявлении общенационального траура.

По информации ТАСС, ряд учреждений культуры и коллективов страны решили перенести запланированные на сегодня развлекательные программы, многие телеканалы и радиостанции откажутся от рекламы и изменят сетку вещания. В российских регионах также отменят развлекательные мероприятия, в ряде городов пройдут памятные акции. В самом Кемерове в этот день состоится прощание с погибшими.

По словам первого вице-губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, средства на захоронение выделяют региональные власти.

"Все затраты по похоронам погибших будут полностью профинансированы за счёт областных средств", — сказал он.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила официальное письмо Путину, в котором выразила соболезнование России в связи с кемеровской трагедией, отметив, что британский народ "в своих мыслях и молитвах" вместе с потерявшими своих близких в этих обстоятельствах.