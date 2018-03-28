Мэй: Лондон будет использовать все возможности для защиты своих интересов

Новая доктрина безопасности Великобритании подразумевает использование всех возможностей страны, в том числе её военного, экономического, дипломатического и культурного потенциала, для защиты национальных интересов. Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй.

"Доктрина призвана задействовать и скоординировать работу всех министерств и ведомств для защиты национальных интересов, — передаёт ТАСС её слова. — Поскольку мы защищаем наши национальные интересы и отстаиваем наши ценности, будут продолжать находиться и те, кто стремится нанести нам ущерб или напасть на нас. Но у этих людей не должно быть сомнений в том, что мы используем любые имеющиеся у нас возможности, чтобы их победить".

Глава британского правительства добавила, что новый подход, основанный на "Доктрине слияния" (Fusion Doctrine), гарантирует более эффективное использование имеющегося у страны потенциала при обеспечении национальной безопасности. Это касается не только самых передовых технологий, но и рычагов экономического давления, а также использования на мировой арене инструментов дипломатического и культурного влияния.

Fusion Doctrine впервые упоминает стоящие перед Лондоном экономические задачи и его возможности, а также уделяет значительное внимание борьбе с организованными преступными группировками и коррумпированными элитами.

Данное заявление, как отметила Мэй, было сделано в ответ на угрозы, с которыми Великобритания столкнулась за последние 12 месяцев, в частности, "ужасающие террористические нападения в Лондоне и Манчестере", а также "дерзкий и безрассудный акт агрессии на улицах Солсбери".