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Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
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26-летний житель Екатеринбурга, расчленивший тело женщины, отправится под суд
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молоток, кровь (2016) | Фото: svidetel24.info

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого человека, который обвиняется в убийстве.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в сентябре 2017 года молодой человек пригласил к себе в квартиру дома по проспекту Космонавтов незнакомую ему местную жительницу 1976 года рождения, с которой в квартире стал распивать спиртное.

В это время между ними произошла ссора, в ходе которой местный житель нанёс женщине несколько ударов молотком по голове, отчего пострадавшая скончалась на месте. Вечером обвиняемый позвонил своему знакомому и попросил ему помочь якобы вывезти из квартиры диван. На самом деле злоумышленник поместил в спецпакет тело убитой и закидал его вещами, создав видимость, что вывозит имущество.

В результате погибшая была вывезена на автомашине в район города Арамили, где была оставлена на берегу пруда, возле местной плотины. Тело потерпевшей было найдено местными жителями спустя несколько дней.

Как выяснилось, после убийства злоумышленник у себя в ванной специально отрезал некоторые фрагменты тела убитой женщины, попытавшись, таким образом, расчленить тело для транспортировки, а также, чтобы сокрыть следы убийства.

Уголовное дело направлено в суд города Екатеринбурга для рассмотрения.

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28.03.2018 04:08 Мск | Денис Линов
06:08 Екб


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26-летний житель Екатеринбурга, расчленивший тело женщины, отправится под суд
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