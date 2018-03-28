Певец Витас арестован за стрельбу на семь суток

Одинцовский городской суд Московской области назначил 7 суток административного ареста певцу Витасу (Виталий Грачев), который ранее устроил стрельбу в одном из частных домовладений в районе Рублево-Успенского шоссе.

Об этом сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин. Ранее полиция назначила Витасу штраф в размере 500 руб., однако прокуратура не согласилась с таким решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания.

В результате суд признал Грачева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему семь суток административного ареста, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Витас в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования