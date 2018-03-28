В Пентагоне не верят, что Ирак может закупить российские С-400

Министерство обороны США не видит никаких подтверждений тому, что власти Ирака собираются закупать у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Об этом заявил представитель командования операцией "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт.

Генерала попросили прокомментировать сведения о том, что Ирак собирается закупить у Москвы С-400. "Я видел это [сообщения о покупке] только в открытых источниках, СМИ. Я не вижу никаких подтверждений, что это произойдет. Это очень дорогая и сложная система", - подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что никто с ним не консультировался по этому вопросу, сообщает ТАСС.