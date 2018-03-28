Мэй прислала Путину письмо в связи с трагедией в Кемерово

Британский премьер-министр Тереза Мэй направила официальное письмо, в котором выразила соболезнование России Владимиру Путину в связи с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

"В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах", - говорится в документе.

Копию письма на странице в Facebook разместило посольство Великобритании в Москве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, систему противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово отключили за 15 минут до начала пожара.